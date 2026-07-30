В Ачинске ночной байкер устроил погоню с ДПС и попал в больницу

Им оказался 40-летний местный житель. У него явно наблюдались признаки опьянения, при этом водительского удостоверения мужчина не имел. От медицинского освидетельствования он категорически отказался. Проверка по базам Госавтоинспекции показала, что он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Теперь в отношении него составлены несколько административных материалов, в том числе за выезд на встречную полосу, неподчинение требованию об остановке, отказ от освидетельствования и управление незарегистрированным транспортом. Общая сумма возможных штрафов может превысить 20 тысяч рублей.