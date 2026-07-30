Внебрачный сын Жириновского рассказал о подарке отца: «Одну и ту же машину трижды дарил»

Олег Жириновский (Эйдельштейн), внебрачный сын Владимира Вольфовича, в беседе с KP.RU поделился воспоминаниями о том, как отец баловал его подарками. По его словам, политик никогда не подходил к этому вопросу серьезно.
«Одну и ту же машину, например, мне трижды дарил. На 17-летие сказал, что она будет моей. На 18-летие сказал, что переоформит документы. А уже в 19 лет подарил», — со смехом вспомнил Олег в разговоре с KP.RU.
При этом внебрачный сын политика отметил, что никогда не держал обиды на такой подход к подаркам. «Он же отец, как на него можно обиду держать?» — заключил он.
Напомним, прошло четыре года с момента смерти Владимира Жириновского. Его наследники с тех пор продолжают судиться из-за дома в деревне Дарьино. Внебрачный сын политика хочет превратить его в музей. Тем временем признанный сын, Давид Гарсия (Игорь Лебедев), пытается выселить Олега, хотя сам проживает в США.