Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внебрачный сын Жириновского рассказал о подарке отца: «Одну и ту же машину трижды дарил»

Внебрачный сын Жириновского Олег рассказал о дорогих подарках отца.

Источник: Комсомольская правда

Олег Жириновский (Эйдельштейн), внебрачный сын Владимира Вольфовича, в беседе с KP.RU поделился воспоминаниями о том, как отец баловал его подарками. По его словам, политик никогда не подходил к этому вопросу серьезно.

«Одну и ту же машину, например, мне трижды дарил. На 17-летие сказал, что она будет моей. На 18-летие сказал, что переоформит документы. А уже в 19 лет подарил», — со смехом вспомнил Олег в разговоре с KP.RU.

При этом внебрачный сын политика отметил, что никогда не держал обиды на такой подход к подаркам. «Он же отец, как на него можно обиду держать?» — заключил он.

Напомним, прошло четыре года с момента смерти Владимира Жириновского. Его наследники с тех пор продолжают судиться из-за дома в деревне Дарьино. Внебрачный сын политика хочет превратить его в музей. Тем временем признанный сын, Давид Гарсия (Игорь Лебедев), пытается выселить Олега, хотя сам проживает в США.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше