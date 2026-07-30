Олег Жириновский о недвижимости в Дарьино: «Отец обещал этот дом мне»

Сейчас Олег готовится к судебным разбирательствам, чтобы подтвердить свои законные права на эту собственность. Он подчеркнул, что не собирается сдаваться и будет добиваться справедливости, чтобы дом остался в семье, как того хотел его отец. При этом наживаться на этом мужчина не намерен, а будущий музей в этом доме может быть бесплатным.