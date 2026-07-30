Олег Жириновский о недвижимости в Дарьино: «Отец обещал этот дом мне»

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег утверждает, что покойный политик лично обещал ему дом в деревне Дарьино, более того, он сам участвовал в строительстве этого объекта. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.
«Отец обещал этот дом мне. Я же его и строил, напомню. За несколько лет до его смерти мы договорились переоформить его на меня. Но впереди были выборы. Кто-то ему насоветовал, что лучше оформить не дарственную, а что-то наподобие ипотеки — рассрочку», — поведал мужчина в разговоре с KP.RU.
Согласно этому документу, Олег должен был выкупить дом у отца, однако завершить сделку не позволила смерть политика. После этого все права по данному договору перешли к Давиду Гарсия (прежнее имя — Игорь Лебедев, старший сын Жириновского — Прим. Ред.), а затем были переданы Алексею Холодову в качестве доверенного лица.
Сейчас Олег готовится к судебным разбирательствам, чтобы подтвердить свои законные права на эту собственность. Он подчеркнул, что не собирается сдаваться и будет добиваться справедливости, чтобы дом остался в семье, как того хотел его отец. При этом наживаться на этом мужчина не намерен, а будущий музей в этом доме может быть бесплатным.