Специалисты Краевой клинической больницы рассказали, как правильно подготовить арбуз и дыню к употреблению

Главный и обязательный этап — тщательное мытьё перед разрезанием. Как подчеркивают специалисты, грязная корка — это не только почва и остатки удобрений. Нож, проходя через неочищенную поверхность, переносит внутрь мякоти опасные бактерии, включая листерию, сальмонеллу и кишечную палочку. По этой причине в больнице не рекомендуют покупать уже нарезанные плоды.