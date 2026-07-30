Специалисты Краевой клинической больницы рассказали, как правильно подготовить арбуз и дыню к употреблению

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С приходом августа в Красноярске наступает пик сезона арбузов и дынь.
В Краевой клинической больнице Красноярска рассказали, как правильно подготовить бахчевые культуры к употреблению, чтобы полностью насладиться вкусом, не опасаясь за своё здоровье.
Главный и обязательный этап — тщательное мытьё перед разрезанием. Как подчеркивают специалисты, грязная корка — это не только почва и остатки удобрений. Нож, проходя через неочищенную поверхность, переносит внутрь мякоти опасные бактерии, включая листерию, сальмонеллу и кишечную палочку. По этой причине в больнице не рекомендуют покупать уже нарезанные плоды.
Чтобы обезопасить себя, нужно вымыть плод под струей горячей воды с использованием щётки. После мытья плод необходимо насухо вытереть — это предотвратит дальнейшее размножение бактерий на поверхности.
Если вы планируете использовать корку для приготовления блюд, врачи рекомендуют более глубокую очистку. Для этого можно приготовить содовый раствор (2 чайные ложки пищевой соды на 1 литр воды) и оставить арбуз или дыню в нём на 15−20 минут, после чего тщательно прополоскать.
Существует и более простой способ: залить плод водой температурой около 60 градусов на 15−20 минут, а затем сполоснуть чистой водой.
Что касается использования уксусного или солевого растворов, мнения врачей расходятся: одни специалисты считают эту процедуру излишней, другие — желательной для лучшей обработки.
Эти простые правила помогут насладиться арбузами и дынями безопасно для здоровья.