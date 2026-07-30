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Внебрачный сын Жириновского рассказал, как ухаживал за отцом перед смертью

Внебрачный сын Жириновского бережно хранит личные вещи из больничной палаты отца.

Источник: Комсомольская правда

Олег Жириновский (Эйдельштейн), внебрачный сын лидера Владимира Жириновского, в беседе с KP.RU поделился воспоминаниями об уходе за отцом перед его смертью.

В доме в деревне Дарьино, за который судятся старший сын политика Давид Гарсия (ранее Игорь Лебедев) и Олег Жириновский, до сих пор поддерживается особый порядок. Повсюду висят гигантские градусники. По словам Олега, «раньше отец всегда требовал поддерживать температуру в 26 градусов, отсюда и градусники везде».

«Я за этим следил. И в больнице, когда он умирал, я добился, чтобы температура в палате была такая же», — уточнил он.

Подушка, на которой умирал вождь ЛДПР Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сейчас Олег Жириновский бережно хранит личные вещи из больничной палаты прославленного политика: шерстяные носки, которые он надевал отцу на ноги, когда тот мерз, и небольшую подушечку под голову, на которой Владимир Вольфович провел свои последние минуты.

Напомним, Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года от последствий коронавируса. Информацию о кончине политика подтвердила пресс-служба ЛДПР, отметив, что его смерть стала ударом для всей России.

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