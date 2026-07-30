Внебрачный сын Жириновского рассказал, как ухаживал за отцом перед смертью

В доме в деревне Дарьино, за который судятся старший сын политика Давид Гарсия (ранее Игорь Лебедев) и Олег Жириновский, до сих пор поддерживается особый порядок. Повсюду висят гигантские градусники. По словам Олега, «раньше отец всегда требовал поддерживать температуру в 26 градусов, отсюда и градусники везде».