Внебрачный сын Жириновского рассказал, как ухаживал за отцом перед смертью

Олег Жириновский (Эйдельштейн), внебрачный сын лидера Владимира Жириновского, в беседе с KP.RU поделился воспоминаниями об уходе за отцом перед его смертью.
В доме в деревне Дарьино, за который судятся старший сын политика Давид Гарсия (ранее Игорь Лебедев) и Олег Жириновский, до сих пор поддерживается особый порядок. Повсюду висят гигантские градусники. По словам Олега, «раньше отец всегда требовал поддерживать температуру в 26 градусов, отсюда и градусники везде».
«Я за этим следил. И в больнице, когда он умирал, я добился, чтобы температура в палате была такая же», — уточнил он.
Подушка, на которой умирал вождь ЛДПР Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Сейчас Олег Жириновский бережно хранит личные вещи из больничной палаты прославленного политика: шерстяные носки, которые он надевал отцу на ноги, когда тот мерз, и небольшую подушечку под голову, на которой Владимир Вольфович провел свои последние минуты.
Напомним, Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года от последствий коронавируса. Информацию о кончине политика подтвердила пресс-служба ЛДПР, отметив, что его смерть стала ударом для всей России.