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Красноярцы попытались похитить из гипермаркета полный рюкзак деликатесов

Сотрудники Росгвардии в краевом центре задержали 25-летнего мужчину и 23-летнюю женщину. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их подозревают в попытке.

Сотрудники Росгвардии в краевом центре задержали 25-летнего мужчину и 23-летнюю женщину. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их подозревают в попытке хищения продуктов в одном из городских гипермаркетов. Сигнал «Тревога» поступил правоохранителям из торговой точки, расположенной на улице 9 Мая. Сотрудник службы безопасности магазина сообщил прибывшим на место росгвардейцам, что в зоне кассы были остановлены мужчина и женщина, которые пытались пронести в рюкзаке неоплаченные продукты. А именно: мясную и молочную продукцию, сыры и колбасы, десерты, ягоды, сок. Общая стоимость продуктового набора злоумышленников составила более 11 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам полиции.