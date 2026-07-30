Марочко: Российские бойцы вступили в бои за Кияницу и Храповщину

Ранее в населённом пункте Торское российские штурмовики с помощью трофейных раций выманили две группы эвакуации Вооружённых сил Украины. Бойцы вошли на опорный пункт ВСУ, где ранее отработали российские операторы беспилотников. Там штурмовики нашли рации противника и запросили эвакуацию. К ВС РФ выдвинулась группа эвакуации. Сдаваться они не захотели, были уничтожены. Позднее к опорному пункту подошла вторая группа ВСУ. Она также отказалась сложить оружие, после чего российские бойцы уничтожили её.