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Хабаровчанина осудили на полтора года за ограбление табачного киоска

В июне этого года 29-летний мужчина зашел в круглосуточный киоск с табачной продукцией. Продавец в этот момент сидела на полу за прилавком. Злоумышленник в куртке с надвинутым на глаза капюшоном забежал за стойку, вырвал из кассового аппарата лоток с деньгами и сбежал. Ущерб составил 69 тысяч рублей. Грабителя задержали полицейские. У мужчины уже были судимости.

В июне этого года 29-летний мужчина зашел в круглосуточный киоск с табачной продукцией. Продавец в этот момент сидела на полу за прилавком. Злоумышленник в куртке с надвинутым на глаза капюшоном забежал за стойку, вырвал из кассового аппарата лоток с деньгами и сбежал. Ущерб составил 69 тысяч рублей. Грабителя задержали полицейские. У мужчины уже были судимости за кражи и грабежи, ранее он отбывал за них наказание в исправительных колониях. В процессе расследования уголовного дела мужчина дал признательные показания и возместил ущерб из своих накоплений. На время следствия с него взяли подписку о невыезде. Суд назначил мужчине 1 год и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.