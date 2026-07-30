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ВС Польши подняли в воздух истребители якобы из-за ударов авиации РФ по Украине

Польша подняла ночью 30 июля в небо истребители и самолет ДРЛО из-за якобы ударов ВС РФ по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Военное командование Польши подняло в воздух истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) из-за якобы наблюдавшихся ударов РФ по объектам на территории Украины. Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование польской армии.

«В воздух подняты истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные системы ПВО и радиолокационного контроля приведены в состояние готовности», — говорится в публикации.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве произошли пожары в Святошинском и Оболонском районах. Возгорания возникли в нежилых зданиях и на территории гаражного кооператива.

В ночь на 30 июля в Киеве была объявлена воздушная тревога. Также сигнал действовал в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

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