ВС Польши подняли в воздух истребители якобы из-за ударов авиации РФ по Украине

Военное командование Польши подняло в воздух истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) из-за якобы наблюдавшихся ударов РФ по объектам на территории Украины. Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование польской армии.
«В воздух подняты истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные системы ПВО и радиолокационного контроля приведены в состояние готовности», — говорится в публикации.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве произошли пожары в Святошинском и Оболонском районах. Возгорания возникли в нежилых зданиях и на территории гаражного кооператива.
В ночь на 30 июля в Киеве была объявлена воздушная тревога. Также сигнал действовал в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.