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Опубликована копия завещания Жириновского, где упоминается внебрачный сын Олег

В завещании политика упоминаются старший сын Игорь Лебедев, дочь Анастасия Боцан-Харченко и внебрачный сын Олег Жириновский.

Источник: Комсомольская правда

Дети основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского спустя четыре года после его смерти продолжают биться за наследство именитого политика. В распоряжении KP.RU оказалась копия завещания Владимира Вольфовича, в котором перечислены имена тех, кому достанутся квадратные метры Жириновского согласно его воли.

В завещании Жириновского упоминаются старший сын политика Игорь Лебедев (сменил имя на Давид Гарсия) и дочь Анастасия Боцан-Харченко.

Наравне с двумя признанными детьми упоминается и Олег Эйдельштейн — внебрачный сын Владимира Жириновского. Но официально Игорь, Анастасия и Олег — до сих пор по-прежнему чужие люди, пишет KP.RU.

Опубликована копия завещания Жириновского, где упоминается внебрачный сын Олег. Фото предоставлено КП.

Уже после смерти Владимира Вольфовича Олег сделал ДНК-тест, который дал ответ на вопрос по поводу родства.

«Вероятность того, что Жириновский Владимир Вольфович действительно является биологическим отцом Эйдельштейна Олега Владимировича, по результатам настоящей экспертизы составляет не менее 99, 999997%», — говорится в документе.

Олег Жириновской утверждает, что он был единственным, кто находился рядом с умирающим политиком.

«Но суд не признает, что я сын своего отца. Я не так давно поменял фамилию, чтобы хотя бы так быть причастным к нему», — отметил мужчина в разговоре с KP.RU.

Ранее сайт KP.RU рассказал, что оставил в наследство своим детям Владимир Жириновский.

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