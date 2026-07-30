Миронов предложил создать бесплатные кружки и секции для всех детей

«Талантливые дети рождаются в самых разных семьях, и мы не имеем права терять их только потому, что у родителей нет денег на кружок. Это вопрос справедливости и будущего нашей страны. Каждый ребенок должен иметь шанс найти свое призвание», — подытожил Миронов.