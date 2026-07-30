Миронов предложил создать бесплатные кружки и секции для всех детей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать бесплатным дополнительное образование для всех детей в России.
«Дополнительное образование для детей — спорт, творчество, наука — должно быть бесплатным и доступным каждому ребенку в нашей стране», — сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, дополнительные занятия для детей должны быть доступны каждой семье. Лидер партии подчеркнул, что именно в детстве закладываются интересы и таланты, которые определяют будущее человека.
«Государство, по моему мнению, должно обеспечить каждому ребенку возможность развиваться в том, что ему интересно, — будь то спорт, музыка, программирование или рисование», — считает Миронов.
Парламентарий также добавил, что кружки и секции должны находиться в шаговой доступности — в каждой школе или доме творчества, что особенно важно для жителей небольших городов и сельской местности.
«Талантливые дети рождаются в самых разных семьях, и мы не имеем права терять их только потому, что у родителей нет денег на кружок. Это вопрос справедливости и будущего нашей страны. Каждый ребенок должен иметь шанс найти свое призвание», — подытожил Миронов.