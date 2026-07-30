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Главные новости к утру 30 июля

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области.

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области.

Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского прекратить боевые действия против России.

США атаковали Иран. Один из американских снарядов попал в жилой дом в городе Кешм, заявили местные власти.

Сенат США одобрил проект санкций против России на втором процедурном голосовании.

15 человек погибли при нападении боевиков на КПП в Пакистане.

Киев обстреляли баллистическими ракетами, сообщил Виталий Кличко. Власти Львова тоже ночью заявили об обстреле города.

Песня певицы-иноагента Монеточки прозвучала в новом фильме о Человеке-пауке.

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