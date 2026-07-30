Подразделения горканализации «КрасКом» перешли на усиленный режим работы из-за проливных дождей

Напомним, категорически запрещается самостоятельно открывать люки колодцев для быстрого слива луж с проезжей части или дворов. Это перегружает очистные сооружения, а также создает опасность падения людей и автомобилей в открытые колодцы. Каждый факт несанкционированного открытия люков будет актироваться, как самовольное использование централизованной системы водоотведения, которое влечет за собой наложение административного штрафа.