Подразделения горканализации «КрасКом» перешли на усиленный режим работы из-за проливных дождей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозам синоптиков, грозы и ливни будут идти в Красноярске 30−31 июля. Традиционно основной удар стихии приходится на объекты городской системы водоотведения: колодцы, коллектора, канализационно-насосные станции (КНС) и очистные сооружения.
Сегодня утром на правобережье потоки дождевой воды уже смыли в колодцы хозяйственно-бытовой канализации, заменившие собой «ливневку», грязь и мусор с городских дорог, который затем «прилетел» на КНС и начал забивать насосное оборудование и решётки-фильтры.
Чтобы справиться с потоком поступающей дождевой воды, дежурные бригады чистят колодцы, а на КНС запустили в работу резервные агрегаты на станциях по улицам: 26-ти Бакинских комиссаров, Парашютная, Паровозная, Щорса, Мичурина, Семафорная и других.
Напомним, категорически запрещается самостоятельно открывать люки колодцев для быстрого слива луж с проезжей части или дворов. Это перегружает очистные сооружения, а также создает опасность падения людей и автомобилей в открытые колодцы. Каждый факт несанкционированного открытия люков будет актироваться, как самовольное использование централизованной системы водоотведения, которое влечет за собой наложение административного штрафа.