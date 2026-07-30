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Пять человек застряли на лодке с заглохшим мотором посреди Красноярского водохранилища

На Красноярском водохранилище в районе Сыдинского залива спасатели Краснотуранской станции отбуксировали к берегу лодку с пятью пассажирами, у которой заглох мотор.

На Красноярском водохранилище в районе Сыдинского залива спасатели Краснотуранской станции отбуксировали к берегу лодку с пятью пассажирами, у которой заглох мотор, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошел вечером 29 июля. Самостоятельно завести судно не получилось, а сильное течение начало уносить лодку от берега. Люди позвонили в экстренные службы.

Спасатели быстро обнаружили дрейфующее судно и отбуксировали его вместе с пассажирами на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В ведомстве отметили, что это уже пятый подобный случай за последний месяц. Спасатели призывают владельцев маломерных судов перед каждым выходом на воду проверять исправность двигателя, наличие топлива и обязательно надевать спасательные жилеты.

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