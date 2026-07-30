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Жидкость для чистки плит едва не убила девочку в Приморье

В Лесозаводске Приморского края девочка случайно выпила жидкость для чистки плит и попала в Краевую детскую клиническую больницу № 1, сообщили в региональном Минздраве.

В Лесозаводске Приморского края девочка случайно выпила жидкость для чистки плит и попала в Краевую детскую клиническую больницу № 1, сообщили в региональном Минздраве.

После первичного лечения врачи рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели, однако семья пришла только через месяц. За это время у ребенка сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода — девочка не могла самостоятельно есть и пить, потеряла 15 кг. Врачам пришлось установить гастростому, чтобы обеспечить питание.

Как объяснила хирург Марина Юркина, щелочь вызывает глубокие повреждения тканей. Если не начать лечение сразу, образуются грубые рубцы, и лечение может длиться годами. В сложных случаях может потребоваться реконструктивная операция.