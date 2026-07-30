Жидкость для чистки плит едва не убила девочку в Приморье

После первичного лечения врачи рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели, однако семья пришла только через месяц. За это время у ребенка сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода — девочка не могла самостоятельно есть и пить, потеряла 15 кг. Врачам пришлось установить гастростому, чтобы обеспечить питание.