Жидкость для чистки плит едва не убила девочку в Приморье

В Лесозаводске Приморского края девочка случайно выпила жидкость для чистки плит и попала в Краевую детскую клиническую больницу № 1, сообщили в региональном Минздраве.
После первичного лечения врачи рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели, однако семья пришла только через месяц. За это время у ребенка сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода — девочка не могла самостоятельно есть и пить, потеряла 15 кг. Врачам пришлось установить гастростому, чтобы обеспечить питание.
Как объяснила хирург Марина Юркина, щелочь вызывает глубокие повреждения тканей. Если не начать лечение сразу, образуются грубые рубцы, и лечение может длиться годами. В сложных случаях может потребоваться реконструктивная операция.