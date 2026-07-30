На время ремонта теплосетей в Индустриальном районе Хабаровска ограничат подачу воды на 15 улицах

В Индустриальном районе Хабаровска начался капитальный ремонт тепломагистрали ТМ-17. Она обеспечивает теплом десятки жилых домов и социальных объектов. Работы ведутся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. С 30 июля по 3 августа специалисты будут монтировать временные обводные трубопроводы для подачи горячей воды. Это позволит жителям не оставаться без ресурса во время ремонта. На это время горячую воду отключат на улицах Артемовской, Айвазовского, Ворошилова, Герцена, Краснореченской, Малиновского, Монтажной, Менделеева, Панфиловцев, Рокоссовского, Союзной, Суворова, Сурикова, Фурманова и Черняховского. После завершения монтажа подача воды будет восстановлена.