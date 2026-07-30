Жилой дом в Иране попал под удар США: под завалами оказались два человека

Жилой дом на иранском острове Кешм оказался поврежден в результате удара военнослужащих США. Об этом сообщил телеканал Press TV.
«Удар США был нанесен по жилому дому на острове Кешм», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Под завалами здания оказались два человека. К поискам были привлечены спасательные службы. Позднее обоих пострадавших удалось извлечь из-под завалов и доставить в больницу.
Ранее KP.RU сообщал, что иранские военные нанесли удар по американской авиабазе, расположенной на территории Иордании. По данным КСИР, атаку произвели с применением нескольких баллистических ракет.