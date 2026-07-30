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Жилой дом в Иране попал под удар США: под завалами оказались два человека

Press TV: США ударили по жилому дому на иранском острове Кешм.

Источник: Комсомольская правда

Жилой дом на иранском острове Кешм оказался поврежден в результате удара военнослужащих США. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«Удар США был нанесен по жилому дому на острове Кешм», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Под завалами здания оказались два человека. К поискам были привлечены спасательные службы. Позднее обоих пострадавших удалось извлечь из-под завалов и доставить в больницу.

Напомним, в ночь на 30 июля американцы атаковали территорию Ирана. По данным Центрального командования ВС США, в ходе ударов были поражены десятки объектов КСИР, в том числе военные командные пункты и инфраструктура военно-морских сил.

Ранее KP.RU сообщал, что иранские военные нанесли удар по американской авиабазе, расположенной на территории Иордании. По данным КСИР, атаку произвели с применением нескольких баллистических ракет.

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