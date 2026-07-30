Новости Ростовской области 30 июля: атака ВСУ, бензин, преступность, погода

В первую очередь ведется распил и вывоз деревьев, блокирующих работу дорожной и коммунальной инфраструктуры. По предварительным оценкам, в 23 муниципалитетах необходимо убрать более двух тысяч поваленных деревьев. К круглосуточным работам привлечены свыше 670 человек и 270 единиц техники, включая 26 бригад из соседних регионов.