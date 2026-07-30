Новости Ростовской области 30 июля: атака ВСУ, бензин, преступность, погода

В Ростовской области отражена атака ВСУ в ночь на 30 июля. Никто не пострадал, но есть разушения. Кроме того, в Ростове и области продолжают устранять последствия мощного шторма.
Бензин в Ростове дешевеет. А аналитики фиксируют рост преступности. Rostov.aif.ru собрал главные новости к этому часу.
Атака ВСУ 30 июля 2026: в Ростовской области ПВО сбили более 40 беспилотников.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об итогах отражения ночной воздушной атаки ВСУ на регион. Уничтожено более четырёх десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА ВСУ). Атака украинских дронов велась по городу Таганрог и восьми районам области: Кашарскому, Миллеровскому, Красносулинскому, Шолоховскому, Чертковскому, Азовскому, Аксайскому и Тарасовскому.
В Неклиновском районе зафиксированы повреждения частной инфраструктуры. В селе Русская Слободка ударом обломков выбиты два окна в жилом доме, в селе Марьевка повреждены крыша и остекление. По предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал.
На Дону продолжается расчистка улиц: устраняются последствия урагана в 23 муниципалитетах.
Во всех районах Ростовской области идут активные работы по ликвидации последствий циклона. На заседании регионального оперативного штаба были озвучены текущие итоги и приоритетные задачи коммунальных и аварийных служб.
В первую очередь ведется распил и вывоз деревьев, блокирующих работу дорожной и коммунальной инфраструктуры. По предварительным оценкам, в 23 муниципалитетах необходимо убрать более двух тысяч поваленных деревьев. К круглосуточным работам привлечены свыше 670 человек и 270 единиц техники, включая 26 бригад из соседних регионов.
Стихия повредила кровли 248 многоквартирных домов, включая главный корпус ДГТУ в Ростове. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в шести муниципалитетах (в том числе в Ростове и Новочеркасске). По данным городских властей, все высоковольтные линии в донской столице уже полностью расчищены от упавших деревьев и отремонтированы.
В Ростовской области выросла преступность на 9%
В Ростовской области за январь-май 2026 года зарегистрировано 23,6 тыс. преступлений, что на 8,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такие данные содержатся в мониторинге Регионального информационно-аналитического центра.
Количество зарегистрированных правонарушений увеличилось с 21,7 тыс. до 23,6 тыс. случаев. Число тяжких преступлений выросло на 13,5% (до 7,8 тыс. случаев). Зафиксирован рост экономических преступлений на 14,6% (1,8 тыс. случаев). Количество правонарушений коррупционной направленности увеличилось на 8,8% (до 346 эпизодов).
За пять месяцев раскрыто 12,6 тыс. преступлений, что соответствует показателям прошлого года. Аналитики отмечают, что рост числа экономических и тяжких правонарушений требует повышенного внимания профильных ведомств.
Ростовчане пожаловались на отсутствие света пятый день после урагана.
Губернатор Ростовской области подвёл итоги работы оперативного штаба по ликвидации последствий урагана. По официальным данным, энергоснабжение 210 тыс. потребителей практически восстановлено, а массовые отключения устранены. Однако на местном уровне ситуация остается напряжённой.
Несмотря на отсутствие массовых аварий, жители Пролетарского района Ростова сообщают, что остаются без света уже пятые сутки. В зону отключения попали 25-я и 26-я линии, а также дома от площади Свободы до 2-й Пролетарской.
«Телефоны ходим заряжать в общественные места. Некоторые люди уже стали приобретать генераторы», — рассказывает местная жительница Наталья Самойлова. Особенно тяжело приходится семьям с детьми и пожилым людям. Жители просят городские власти и сетевые компании устранить проблему.
Бензин дешевеет: ситуация на топливном рынке в Ростове 30 июля 2026 года.
На ряде АЗС Ростовской области сняли ограничения на продажу бензина. Одна из сетей автозаправочных станций в Ростовской области и ряде других южных регионов России отменила лимиты на отпуск топлива.
В середине июля в регионе действовали строгие ограничения — не более 30 литров бензина на один легковой автомобиль. Дефицит был вызван внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после атак беспилотников, а также логистическими сложностями.
Полная отмена ограничений на рынке топлива до завершения сезона повышенного спроса считается нецелесообразной. Специалисты прогнозируют окончательную стабилизацию ситуации не раньше октября.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 30 июля 2026 года:
• АИ-92 — 82.99 ₽/л.
• АИ-95 — 91.14 ₽/л.
• АИ-98 — 106.01 ₽/л.
• Дизельное топливо — 88.65 ₽/л.
В Ростовской области 30 июля прогнозируют до +26 °C и сухую погоду.
По данным Гидрометцентра, в четверг, 30 июля, в Ростове-на-Дону и области сохранится умеренный температурный фон. Воздух прогреется до +18… +26 °C. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Умеренный ветер западного и северо-западного направлений (5−7 м/с, отдельные порывы до 12 м/с). Атмосферное давление в пределах нормы (755−757 мм рт. ст.). Комфортные погодные условия и отсутствие дождей благоприятно скажутся на дорожной обстановке и позволят бесперебойно продолжать работы по восстановлению инфраструктуры региона после недавнего циклона.