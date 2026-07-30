Транспорт в День города в Екатеринбурге изменит маршруты

Более чем на сутки, с 22:00 31 июля до 4:00 2 августа, будут изменены автобусные маршруты № 043 и № 45. До 6:00 2 августа по скорректированному пути последуют автобусы № 47, 48, 63, 64, 67, 72, 76, 85, 92 и 95. При этом с 20:00 1 августа и до конца праздника автобусы № 64 и № 67 будут следовать по другой временной схеме.