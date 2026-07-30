В Тофаларию запустят шесть дополнительных авиарейсов в августе

Жители труднодоступной Тофаларии получат дополнительные рейсы в августе 2026 года. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Нижнеудинского района, шесть бортов отправятся в поселки Алыгджер, Нерха и Верхняя Гутара. Это поможет семьям подготовиться к учебному году и завезти необходимые товары перед зимой.
— Транспортная проблема стоит остро — бюджета не хватает, добраться туда можно только по воздуху. Организовать дополнительные рейсы удалось благодаря совместной работе властей и бизнеса, — прокомментировали в мэрии.
Районная администрация прорабатывала логистику и согласовывала график, а золотодобывающее предприятие выделило пять миллионов рублей в рамках социального партнерства. Рейсы запланировали на 3, 17 и 26 августа в Алыгджер и Нерху, а также на 4, 18 и 27 августа в Верхнюю Гутару.