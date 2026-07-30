В Тофаларию запустят шесть дополнительных авиарейсов в августе

Районная администрация прорабатывала логистику и согласовывала график, а золотодобывающее предприятие выделило пять миллионов рублей в рамках социального партнерства. Рейсы запланировали на 3, 17 и 26 августа в Алыгджер и Нерху, а также на 4, 18 и 27 августа в Верхнюю Гутару.