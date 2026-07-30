Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тофаларию запустят шесть дополнительных авиарейсов в августе

Это поможет семьям подготовиться к учебному году и завезти необходимые товары перед зимой.

Источник: администрация Нижнеудинского района

Жители труднодоступной Тофаларии получат дополнительные рейсы в августе 2026 года. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Нижнеудинского района, шесть бортов отправятся в поселки Алыгджер, Нерха и Верхняя Гутара. Это поможет семьям подготовиться к учебному году и завезти необходимые товары перед зимой.

— Транспортная проблема стоит остро — бюджета не хватает, добраться туда можно только по воздуху. Организовать дополнительные рейсы удалось благодаря совместной работе властей и бизнеса, — прокомментировали в мэрии.

Районная администрация прорабатывала логистику и согласовывала график, а золотодобывающее предприятие выделило пять миллионов рублей в рамках социального партнерства. Рейсы запланировали на 3, 17 и 26 августа в Алыгджер и Нерху, а также на 4, 18 и 27 августа в Верхнюю Гутару.