Бойцы «Ахмата» и «Севера» сбивают большинство БПЛА, став «головной болью» ВСУ

«Они начинают менять маршруты, то есть по тем маршрутам, по которым мы отрабатываем, союзники отрабатывают, они стараются найти другие коридоры для прохода. Соответственно, мы тоже подстраиваемся под это, стараемся работать по небу. Работа важная, это самое главное. Все зависит от людей, если люди замотивированы, то любая работа будет лёгкой», — отметил военный.