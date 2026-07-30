Два лесных пожара локализовали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае растет площадь лесных пожаров, количество которых на утро 30 июля составило 15. Огонь распространился с 6,8 до 7,4 тысячи гектаров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Площадь пожара в Ургальском лесничестве Верхнебуреинского района выросла до почти 500 гектаров. Здесь и в Кербинском лесничестве района имени Полины Осипенко очаги локализовали.
По-прежнему действует пожар в Советско-Гаванском районе. Сохраняется 12 очагов в Аяно-Майском районе. Огонь в лесах муниципалитета распространился на более чем 6,9 тысячи гектаров.
— 10 очагов находятся в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом. В тушении задействован 101 специалист. Все возгорания возникли из-за сухих гроз. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики они не представляют, — отметили в пресс-службе Минлесхоза Хабаровского края.
В Аяно-Майском, Ульчском районах, а также в районе имени Полины Осипенко установлен IV класс пожарной опасности в лесах. В других муниципалитетах региона сохраняется II-III класс.
Кроме того, на территории Верхнебуреинского, Охотского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко действует особый противопожарный режим.