Два лесных пожара локализовали в Хабаровском крае

— 10 очагов находятся в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом. В тушении задействован 101 специалист. Все возгорания возникли из-за сухих гроз. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики они не представляют, — отметили в пресс-службе Минлесхоза Хабаровского края.