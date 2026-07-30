Пожар произошел на двух судах в египетском порту Думьят

В порту Дамиетта в Египте произошло происшествие с двумя судами, одно из которых принадлежит Греции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey.
По информации Ambrey, речь идет о газовозе под флагом Бермудских островов. В компании заявили, что судно могло подвергнуться удару как минимум одного беспилотника.
Вместе с тем источники телеканала Al-Hadath в египетских органах безопасности опровергли информацию об атаке БПЛА на порт, назвав такие сообщения недостоверными.
В Министерстве нефти и природных ресурсов Египта сообщили, что возгорание произошло на двух судах. По данным ведомства, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал, передает издание.
Утром 10 июля в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников начались пожары на двух объектах хранения нефтепродуктовв Азове и на территории морского порта в Таганроге.
Каспийский трубопроводный консорциум 19 июля сообщил, что его морской терминал подвергся атаке с использованием беспилотников. В результате инцидента погрузка нефти была временно приостановлена.