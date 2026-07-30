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Что грозит белорусам за шум под чужим окном после 23.00

Адвокат сказала, что грозит белорусам за шум под чужими окнами после 23.00.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Мария Загудаева в эфире телеканала ОНТ сказала, что грозит белорусам за шум под чужим окном после 23.00.

Специалист напомнила, что шуметь запрещено в период с 23.00 до 07.00. Вместе с тем соответствующие нормативы, установленные санитарно-эпидемиологическими нормами, запрещают шуметь и днем.

— Нельзя, чтобы шум днем превышал 40 децибел, редко — чтобы он превышал 55 децибел, а в ночное время этот шум не должен превышать 30 децибел. И в каких-то редких ситуациях может достигать до 40 децибел, — уточнила Мария Загудаева.

К примеру, разговор, включенная музыка или телевизор, не должны мешать отдыху. Речь идет про громкость примерно 40 децибел.

Белорусов, нарушающих правила, могут привлечь к ответственности по статье 21.1 Кодекса об административных правонарушениях. Предусматривается от 2 до 10 базовых величин, или от 90 до 450 рублей (в июле 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). За повторное нарушение в течение года ответственность наступает по части 2 статьи 21.1 КоАП — до 30 базовых величин, или до 1350 рублей.

Как добавляет адвокат, если нарушители еще и распивают алкоголь, то их могут привлечь к ответственности и по статье 19.13 КоАП:

— И ответственность здесь также будет от двух до восьми базовых величин (от 90 до 360 рублей. — Ред.) — это будет штраф или же такие лица могут быть привлечены к общественным работам либо к административному аресту.

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