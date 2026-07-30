Что грозит белорусам за шум под чужим окном после 23.00

Белорусов, нарушающих правила, могут привлечь к ответственности по статье 21.1 Кодекса об административных правонарушениях. Предусматривается от 2 до 10 базовых величин, или от 90 до 450 рублей (в июле 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). За повторное нарушение в течение года ответственность наступает по части 2 статьи 21.1 КоАП — до 30 базовых величин, или до 1350 рублей.