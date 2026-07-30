От +18 до +26 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 30 июля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 30 июля не будет мучить горожан жарой, и для прохлады даже не понадобятся дожди, грозы и сильный ветер. Разве что по области могут пройти осадки. Подробный прогноз на четверг узнали у специалистов регионального гидрометцентра.