От +18 до +26 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 30 июля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 30 июля не будет мучить горожан жарой, и для прохлады даже не понадобятся дожди, грозы и сильный ветер. Разве что по области могут пройти осадки. Подробный прогноз на четверг узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 30 июля ожидается переменной облачности. Существенных осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость в 7 — 12 м/с. В ночь на 31 июля также будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный и северо-западный задует со скоростью 5 — 10 м/с.
В Ростовской области в четверг прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на пятницу — переменная облачность без существенных осадков, ветер западный и северо-западный 5 — 10 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 30 июля днем поднимется до +24 — +26 градусов. В ночь на 31 июля ожидается от +18 до +20 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +19 до +24 градусов, по югу и востоку — до +28. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, по северу и западу — до +10.
Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
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