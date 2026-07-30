Военнослужащий из Хабаровского края Иван Горин награждён медалью Суворова

За время службы Иван Горин изготовил десять пулемётных стоек для мобильных огневых групп ремонтно-восстановительного подразделения. Также он установил противодроновую защиту на автомобили ЗИЛ-131. Кроме того, военнослужащий создал около тысячи противодроновых «ежей» и более двадцати комплектов противодроновых решёток.