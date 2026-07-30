Военнослужащий из Хабаровского края Иван Горин награждён медалью Суворова

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, рядовой Иван Горин получил государственную награду — медаль Суворова. Он выполняет задачи в зоне специальной военной операции в составе ремонтной бригады. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За время службы Иван Горин изготовил десять пулемётных стоек для мобильных огневых групп ремонтно-восстановительного подразделения. Также он установил противодроновую защиту на автомобили ЗИЛ-131. Кроме того, военнослужащий создал около тысячи противодроновых «ежей» и более двадцати комплектов противодроновых решёток.
Все эти работы обеспечили дополнительную защиту личного состава, повысили выживаемость техники и боеспособность подразделений. Благодаря изобретательности и профессионализму рядового Горина удалось снизить риски для военнослужащих при выполнении боевых задач.
За проявленный профессионализм и вклад в обеспечение боеготовности подразделений рядовой Иван Горин удостоен медали Суворова — одной из высших государственных наград для военнослужащих, проявивших мужество и отвагу.
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