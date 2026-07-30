Красноярские волонтеры успешно доставили 24-ю гуманитарную миссию

Главная сложность командировки заключалась в отказе профессиональных перевозчиков работать на новых территориях. Волонтерам пришлось выстроить новую схему движения: оборудовать промежуточные склады в Ростове-на-Дону и Белгороде. Фуры разгружались там, после чего посылки в ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области и Крым общественники везли своим ходом, рассказали в Общественной палате края. В зоне СВО возник острый дефицит бензина АИ-92 и АИ-95, цены у перекупщиков взлетели до 300−500 рублей за литр. Волонтеров проекта «ИZ Сибири — сынам России» спасает народная поддержка: земляки отправляют горючее прямо в фурах, помогают деньгами и продуктами. Благодаря содействию властей Курской области волонтеры закупили по старым ценам 600 литров топлива.