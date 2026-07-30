Красноярские волонтеры успешно доставили 24-ю гуманитарную миссию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда народного проекта Общественной палаты Красноярского края «ИZ Сибири — сынам России» вернулась из зоны проведения специальной военной операции, успешно выполнив задачи 24-го гуманитарного конвоя.
Несмотря на беспрецедентное усложнение логистики и обстановки в прифронтовой полосе, общественники доставили защитникам жизненно необходимые ресурсы. В рамках гумконвоя было отправлено четыре 20-тонные фуры.
Состав груза вошли автомобили высокой проходимости и мотоциклы; эвакуационные тележки для вывоза раненых; продукты питания и средства связи; маскировочные сети; объемный блок строительных материалов. «Сейчас идет большое движение фронта, новые позиции нужно срочно обустраивать. Мы везли молотки, лопаты, топоры, гвозди, восемь кубометров доски — отдали бизнесмены. К сожалению, бойцы все забрать не смогли, начались интенсивные обстрелы, и часть ребят сказали: “Отдайте кому-то другому, мы просто выехать к вам не можем”», — рассказал руководитель проекта, член Общественной палаты Красноярского края Максим Бабин.
Главная сложность командировки заключалась в отказе профессиональных перевозчиков работать на новых территориях. Волонтерам пришлось выстроить новую схему движения: оборудовать промежуточные склады в Ростове-на-Дону и Белгороде. Фуры разгружались там, после чего посылки в ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области и Крым общественники везли своим ходом, рассказали в Общественной палате края. В зоне СВО возник острый дефицит бензина АИ-92 и АИ-95, цены у перекупщиков взлетели до 300−500 рублей за литр. Волонтеров проекта «ИZ Сибири — сынам России» спасает народная поддержка: земляки отправляют горючее прямо в фурах, помогают деньгами и продуктами. Благодаря содействию властей Курской области волонтеры закупили по старым ценам 600 литров топлива.
Общественники подчеркивают: пока Министерство обороны адаптируется к стремительно прогрессирующим технологиям войны, главную задачу поддержания непрерывной связи с фронтом закрывают народные проекты. Бойцам критически необходим транспорт, средства защиты и связи для противодействия дронам.