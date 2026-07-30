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Федоров заявил, что причина его увольнения связана с реформами в Минобороны Украины

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров в среду, 29 июля, назвал причиной своей отставки не ссору с бывшим главкомом армии страны Александром Сырским, а реформу системы оборонных закупок.

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров в среду, 29 июля, назвал причиной своей отставки не ссору с бывшим главкомом армии страны Александром Сырским, а реформу системы оборонных закупок.

— Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении, вызвала большое недовольство у многих людей, — цитирует его газета «Известия».

Он уточнил, что, несмотря на догадки, не знает точной причины своего увольнения. При этом экс-министр считает, что на решение президента Украины Владимира Зеленского могло повлиять давление.

По его словам, реформа системы оборонных закупок затронула интересы многих людей и компаний. Федоров также допустил, что перестановки в правительстве могли стать прикрытием для его отставки.

По всей Украине проходили митинги после решения Зеленского отправить в отставку Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД страны Игоря Клименко.

Позже глава киевского режима подтвердил назначение командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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