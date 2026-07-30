В Красноярске мужчина попался на краже кошелька из оставленной на лавке сумочки

Мужчину задержали. При проверке выяснилось, что это ранее судимый красноярец. По предварительным данным, его подозревают в хищении кошелька с 34 тыс. рублей. Кошелек, как считают правоохранители, был похищен из женской сумочки, которую оставили на лавочке во дворе дома на улице Шумяцкого.