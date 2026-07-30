В Красноярске мужчина попался на краже кошелька из оставленной на лавке сумочки

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в краже кошелька с деньгами. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Экипаж вневедомственной охраны прибыл в торговый центр на улице Мате Залки после сигнала тревоги. Сотрудники службы безопасности сообщили росгвардейцам, что система видеоидентификации распознала посетителя, находящегося в розыске по подозрению в имущественном преступлении.
Мужчину задержали. При проверке выяснилось, что это ранее судимый красноярец. По предварительным данным, его подозревают в хищении кошелька с 34 тыс. рублей. Кошелек, как считают правоохранители, был похищен из женской сумочки, которую оставили на лавочке во дворе дома на улице Шумяцкого.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.