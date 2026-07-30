В Прикамье продолжают снижаться темпы роста цен на бензин

По данным Росстата, с 21 по 27 июля 2026 г. изменение цен на бензин зафиксировано в 54 субъектах РФ, более всего в Новосибирской области (+10,4%) и Республике Мордовия (+10,3%). Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 23 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Марий Эл (-9,7%).