С 1 сентября вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей

Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Допускается увеличение смены на 2 часа при разделении рабочего дня на части, или не более двух раз в неделю. При этом продолжительность смены может быть увеличена до 12 часов для такси, инкассаторов, при перевозках для медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, связи, теле- и радиоканалов, при обслуживании руководителей организаций и водителей-вахтовиков, а также для водителей маршрутов регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении. Смена может быть разделена на части с согласия водителя.