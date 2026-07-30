В ДНР готовят питание школьникам к учебному году

Посетил хаб, размещенный в одной из макеевских школ. Здесь выстроен полный цикл: приготовление, упаковка и доставка еды в пришкольные лагеря и детсады. Такой формат решает проблему нехватки поваров — один хаб обеспечивает питанием до 1,5 тысячи детей. Пообщался с родителями, которые следят за качеством меню. Они рассказали о своих впечатлениях, положительно отметили работу пришкольных лагерей, поделились предложениями и задали вопросы.