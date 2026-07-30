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В ДНР готовят питание школьникам к учебному году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Макеевский комбинат детского питания открывает специализированные хабы, где готовят горячие блюда для школьников и дошкольников. Уже 51 школа и 24 детских сада получают комплексные обеды.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Макеевский комбинат детского питания открывает специализированные хабы, где готовят горячие блюда для школьников и дошкольников. Уже 51 школа и 24 детских сада получают комплексные обеды.

Посетил хаб, размещенный в одной из макеевских школ. Здесь выстроен полный цикл: приготовление, упаковка и доставка еды в пришкольные лагеря и детсады. Такой формат решает проблему нехватки поваров — один хаб обеспечивает питанием до 1,5 тысячи детей. Пообщался с родителями, которые следят за качеством меню. Они рассказали о своих впечатлениях, положительно отметили работу пришкольных лагерей, поделились предложениями и задали вопросы.

Осенью в одной из школ Макеевки запустим два пилотных проекта: по диетическому питанию и с линией свободной раздачи. Ученики смогут выбирать блюда сами, а детям с особенностями здоровья будет доступно специальное питание.

Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.

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