Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может оказаться под угрозой, если в ближайшее время не будет решен вопрос экспортных ограничений. Об этом он сообщил в среду, 29 июля, после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы армянского правительства, существующие проблемы фактически парализовали работу объединения.
— Если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, я предсказываю, что это станет началом конца ЕАЭС, — сказал Пашинян, запись опубликовал YouTube-канал агентства Armenpress.
Премьер также отметил, что Армения имеет законное право искать альтернативные направления сотрудничества. Он подчеркнул, что для страны завершился период, когда подобных альтернатив не существовало.
Ранее стало известно, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях, разорвать гуманитарные связи с Россией и пресекать выступления внутренних оппонентов такого курса. В Службе внешней разведки России заявили, что в Брюсселе осознают риск глубокого экономического кризиса для Армении в случае выхода страны из ЕАЭС.