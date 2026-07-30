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Более 40 БПЛА уничтожены ночью над Ростовской областью

Силы ПВО ночью уничтожили более 40 БПЛА над Ростовской областью.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Более 40 БПЛА уничтожены ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 8 районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что в результате падения обломков БПЛА в Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в доме повреждены два окна, в селе Марьевка — крыша и остекление дома, пострадавших нет.

«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны», — предупредил Слюсарь.

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