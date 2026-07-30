В РФ создали метод доставки лекарств от рака в 10 раз эффективнее химиотерапии

В России разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который показал отличные результаты. Он оказался в 10 раз эффективнее обычной химиотерапии. Об этом сообщил академик РАН, главный научный сотрудник ГЦН «Институт биоорганической химии» Сергей Деев.
Речь идет о препарате доксорубицин, который помогает бороться с раком, повреждая ДНК раковых клеток. Как отметил Деев, традиционная химиотерапия с этим лекарством имела недостатки — препарат плохо растворялся в воде и воздействовал на здоровые клетки тоже. Новый же способ доставки основан на использовании наноконтейнеров, наполненных химиопрепаратом и способных к быстрому и полному разрушению в кровотоке.
«Эффективность подхода, продемонстрированная in vivo на модели ранних метастазов меланомы в легких, на порядок превосходит эффективность традиционной химиотерапии», — говорится в докладе Деева.
При этом методе лекарство выходит из кровеносного сосуда в окружающее пространство между клетками — интерстиций, а потом проникает вглубь ткани самой опухоли. Благодаря этому препарат попадает прямо к раковым клеткам, минуя наночастицы носители.
Ранее национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава озвучил условия отбора пациентов для вакцинации российской мРНК-вакциной от меланомы.
В конце прошлого года сообщалось, что Институт имени Гамалеи выпустил тестовые вакцины от рака.