В РФ создали метод доставки лекарств от рака в 10 раз эффективнее химиотерапии

Речь идет о препарате доксорубицин, который помогает бороться с раком, повреждая ДНК раковых клеток. Как отметил Деев, традиционная химиотерапия с этим лекарством имела недостатки — препарат плохо растворялся в воде и воздействовал на здоровые клетки тоже. Новый же способ доставки основан на использовании наноконтейнеров, наполненных химиопрепаратом и способных к быстрому и полному разрушению в кровотоке.