Движение транспорта по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде ограничено

Движение транспорта на проспекте Гагарина вдоль домов № 23/1 — № 25Вк2 закрыто до 23:59 15 августа из-за ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).