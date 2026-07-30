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Движение транспорта по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде ограничено

Ведутся ремонтные работы на инженерных сетях.

Источник: Время

Движение транспорта на проспекте Гагарина вдоль домов № 23/1 — № 25Вк2 закрыто до 23:59 15 августа из-за ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Объехать зону производства работ можно по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что с 13 августа на улице Яблоневой введут ограничения остановки и стоянки транспорта.