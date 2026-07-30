В Евпатории в четверг остановили трамваи

«В связи с отсутствием электроснабжения трамвайный подвижной состав на маршруты не вышел», — говорится в сообщении.
Восстановление движения будет осуществляться по мере нормализации подачи электроэнергии, добавили в мэрии.
В Крыму действуют ограничения энергоснабжения из-за регулярных атак вражеских беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Наиболее сложная обстановка с энергообеспечением сложилась на северо-западе, востоке и юге Крыма.
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