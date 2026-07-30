Хабаровские студенты работают на АЭС в Египте и космодроме Восточный

В Хабаровском крае дан старт летнему трудовому семестру студенческих отрядов. С начала года региональное отделение движения «Российские Студенческие Отряды» трудоустроило 1661 человека. Это стало возможным благодаря президентскому нацпроекту «Молодежь и дети». Бойцы отрядов представляют край на крупнейших объектах страны и мира: стройках «Космодрома Восточный» и «Алабуга Строй», производстве «Алабуга Композит», строительстве АЭС в Египте (отряд «Дюна»). Студенты работают проводниками в Екатеринбурге и на Сахалине, вожатыми в ВДЦ «Океан». Впервые в истории края трудовой отряд школьников задействован на проекте РЖД «Путевая звезда». Край также принимает более 170 студентов из других регионов для работы на предприятиях по добыче и переработке морепродуктов. Семестр продлится до конца лета. Осенью на торжественном закрытии подведут итоги и назовут лучшие отряды края.