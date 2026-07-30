На Донбассе развиваются объекты образования

В столице ЛНР, например, начали капремонт учебного корпуса Луганского колледжа автосервиса. За 70 лет работы — столько же, сколько мы празднуем День строителя, из его стен вышло более 60 000 выпускников, подготовленных по важным для нашей, строительной, отрасли техническим профилям: крановщики, автомеханики, сварщики.