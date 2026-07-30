КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 2022 года в Донбассе и Новороссии введены свыше 1 700 объектов образования. И эта комплексная работа по восстановлению и развитию школ, техникумов, колледжей, училищ и вузов воссоединённых регионов продолжается, чтобы обеспечить доступность обучения в условиях, отвечающих современным требованиям.
В столице ЛНР, например, начали капремонт учебного корпуса Луганского колледжа автосервиса. За 70 лет работы — столько же, сколько мы празднуем День строителя, из его стен вышло более 60 000 выпускников, подготовленных по важным для нашей, строительной, отрасли техническим профилям: крановщики, автомеханики, сварщики.
После обновления инфраструктуры ожидается запуск программ и по новым направлениям обучения. В нём смогут готовить отделочников, штукатуров, маляров — в общей сложности колледж сможет принять свыше 700 учащихся. К слову, в ДНР с 1 сентября к обучению приступят 800 будущих медиков Торезкого медколледжа, где в учебном корпусе провели аналогичные ремонтные работы.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
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