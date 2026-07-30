В Прикамье число решений о депортации иностранцев выросло в четыре раза

На дорогах Пермского края за этот период произошло 887 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 97 человек, еще 1191 получил травмы. Среди погибших — шесть детей, пострадали 170 несовершеннолетних. За шесть месяцев сотрудники Госавтоинспекции пресекли почти 885 тысяч нарушений правил дорожного движения и отстранили от управления 3802 водителей в состоянии опьянения. Из них 498 человек повторно сели за руль в нетрезвом виде.