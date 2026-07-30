В Красноярске ищут подрядчика для консервации недостроенного детсада из-за судебных тяжб

Объявлены торги на поиск подрядной организации, которая проведёт работы по консервации замороженной стройки детского сада в микрорайоне Бугач. Решение принято в связи с полной остановкой строительства и затянувшимися судебными разбирательствами, пишут в группе «ГрадВестник» мессенджера Макс.
Будущему подрядчику необходимо будет до 31 декабря 2026 года оградить строительную площадку и установить ворота, выполнить гидроизоляцию фундаментов, зашить дверные проёмы. Кроме того, важно установить защитную стропильную конструкцию и зонты над вентиляционными шахтами, вывезти строительный мусор.
Добавим, в 2024 году МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «Стройкрасстандарт». Причиной стали сорванные сроки работ и использование железобетонных плит перекрытий, не соответствующих проектной документации.
После этого УКС подало иск о взыскании неустойки с недобросовестного подрядчика. В ответ компания обратилась со встречным иском о компенсации своих убытков. На данный момент арбитражный суд Красноярского края рассматривает это дело.
Для установления всех обстоятельств судом назначена экспертиза, которая должна оценить качество уже выполненных работ на их соответствие проекту и строительным нормам. Следующее заседание по делу назначено на 11 августа.