«Не хотел идти в школу»: в Канске подростка будут судить за ложные сообщения о минировании (видео)

Предварительно установлено, что подросток делал это из-за нежелания идти в школу и чтобы сорвать занятия. По той же причине летом он отправил аналогичное сообщение от чужого имени на официальный сайт юристов Свердловской области. После каждого сообщения сотрудники школы сразу обращались в дежурную часть полиции. Правоохранители организовывали необходимые меры безопасности и охраны общественного порядка.