Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не хотел идти в школу»: в Канске подростка будут судить за ложные сообщения о минировании (видео)

В Канске полицейские и сотрудники УФСБ раскрыли серию ложных сообщений об опасных предметах в образовательной организации.

В Красноярском крае полицейские и сотрудники УФСБ раскрыли серию ложных сообщений об опасных предметах в одной из школ Канска. Об этом сообщили в ОМВД России «Канский».

Подозреваемым оказался 14-летний ученик этой школы. По данным полиции, в январе он дважды отправлял сообщения через чат-боты одного из мессенджеров классному руководителю, заместителю директора и директору. Еще одно сообщение поступило в марте.

Предварительно установлено, что подросток делал это из-за нежелания идти в школу и чтобы сорвать занятия. По той же причине летом он отправил аналогичное сообщение от чужого имени на официальный сайт юристов Свердловской области. После каждого сообщения сотрудники школы сразу обращались в дежурную часть полиции. Правоохранители организовывали необходимые меры безопасности и охраны общественного порядка.

Следственный отдел ОМВД России «Канский» возбудил 4 уголовных дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы. В полиции напомнили, что уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет.

Подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас решается вопрос о его помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Расследование продолжается.