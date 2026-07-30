«Не хотел идти в школу»: в Канске подростка будут судить за ложные сообщения о минировании (видео)

В Красноярском крае полицейские и сотрудники УФСБ раскрыли серию ложных сообщений об опасных предметах в одной из школ Канска. Об этом сообщили в ОМВД России «Канский».
Подозреваемым оказался 14-летний ученик этой школы. По данным полиции, в январе он дважды отправлял сообщения через чат-боты одного из мессенджеров классному руководителю, заместителю директора и директору. Еще одно сообщение поступило в марте.
Предварительно установлено, что подросток делал это из-за нежелания идти в школу и чтобы сорвать занятия. По той же причине летом он отправил аналогичное сообщение от чужого имени на официальный сайт юристов Свердловской области. После каждого сообщения сотрудники школы сразу обращались в дежурную часть полиции. Правоохранители организовывали необходимые меры безопасности и охраны общественного порядка.
Следственный отдел ОМВД России «Канский» возбудил 4 уголовных дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы. В полиции напомнили, что уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет.
Подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас решается вопрос о его помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Расследование продолжается.