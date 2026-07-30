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Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 30 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в четверг не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 30 июля затронут сотни домов и тысячи жителей города. Об этом уведомляют в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— переулок Белозерский, 4, 16;

— улица Благодатная, 2−20 и 1−23;

— переулок Вагайский, 1−25 и 2−24;

— переулок Выгодский, 1−17 и 2−16;

— переулок Вязовский, 1−15 и 2−32;

— переулок Еланский, 1−27 и 2−20;

— переулок Елецкий, 1−19 и 2−12;

— переулок Знаменский, 1−19 и 2−20;

— переулок Кислородный, 2−8 и 7−15;

— улица Лесопарковая, 23, 25, 56, 56А, 56 Г, 56Д;

— улица Стасова, 1−37 и 2−40;

— переулок Стекольный, 1−7 и 2−10;

— улица Дачная, 33−47;

— улица 56-я Армия.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

— улица 7-я линия, 20−36 и 21−35;

— улица 15-я линия, 32−64 и 29−53;

— улица 9-я линия, 26−36 и 19−31;

— улица 11-я линия, 14−28 и 33−37;

— улица 13-я линия, 20−30 и 17−31;

— улица Мясникова, 59−75 и 32−58;

— улица Закруткина, 22, 32−36.

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