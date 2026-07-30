Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 30 июля

Отключения света в Ростове на 30 июля затронут сотни домов и тысячи жителей города. Об этом уведомляют в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— переулок Белозерский, 4, 16;
— улица Благодатная, 2−20 и 1−23;
— переулок Вагайский, 1−25 и 2−24;
— переулок Выгодский, 1−17 и 2−16;
— переулок Вязовский, 1−15 и 2−32;
— переулок Еланский, 1−27 и 2−20;
— переулок Елецкий, 1−19 и 2−12;
— переулок Знаменский, 1−19 и 2−20;
— переулок Кислородный, 2−8 и 7−15;
— улица Лесопарковая, 23, 25, 56, 56А, 56 Г, 56Д;
— улица Стасова, 1−37 и 2−40;
— переулок Стекольный, 1−7 и 2−10;
— улица Дачная, 33−47;
— улица 56-я Армия.
С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:
— улица 7-я линия, 20−36 и 21−35;
— улица 15-я линия, 32−64 и 29−53;
— улица 9-я линия, 26−36 и 19−31;
— улица 11-я линия, 14−28 и 33−37;
— улица 13-я линия, 20−30 и 17−31;
— улица Мясникова, 59−75 и 32−58;
— улица Закруткина, 22, 32−36.
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