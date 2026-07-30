Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студента из Хабаровска обвинили в «финансировании терроризма»

Мошенники придумали для 18-летнего хабаровчанина пугающий сценарий.

В Хабаровске 18-летний студент второго курса вуза перевел мошенникам 75 тысяч рублей после того, как его запугали возможным уголовным преследованием за финансирование террористических организаций, сообщает hab.aif.ru.

Сначала молодому человеку в мессенджере написала женщина, представившаяся его бывшей учительницей. Она рассказала, что некоторые ее ученики якобы находятся под следствием по подозрению в мошенничестве, и предупредила: вскоре с ним свяжется сотрудник правоохранительных органов.

Через некоторое время студенту позвонил неизвестный. Он заявил, что с использованием персональных данных молодого человека якобы ведется незаконная деятельность, связанная с финансированием террористических организаций. Хабаровчанина убедили, что вскоре он может стать фигурантом уголовного дела и обвиняемым в совершении тяжкого преступления.

Испугавшись уголовного преследования, студент перевел на указанный злоумышленниками «безопасный счет» 75 тысяч рублей личных накоплений. После этого молодой человек понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание по соответствующей части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В данном случае злоумышленники использовали сразу несколько способов психологического воздействия на молодого человека: сначала связались с ним от имени знакомого человека, а затем представились сотрудниками правоохранительных органов и запугали уголовным преследованием, — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.