Студента из Хабаровска обвинили в «финансировании терроризма»

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание по соответствующей части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В данном случае злоумышленники использовали сразу несколько способов психологического воздействия на молодого человека: сначала связались с ним от имени знакомого человека, а затем представились сотрудниками правоохранительных органов и запугали уголовным преследованием, — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.