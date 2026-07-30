Студента из Хабаровска обвинили в «финансировании терроризма»

В Хабаровске 18-летний студент второго курса вуза перевел мошенникам 75 тысяч рублей после того, как его запугали возможным уголовным преследованием за финансирование террористических организаций, сообщает hab.aif.ru.
Сначала молодому человеку в мессенджере написала женщина, представившаяся его бывшей учительницей. Она рассказала, что некоторые ее ученики якобы находятся под следствием по подозрению в мошенничестве, и предупредила: вскоре с ним свяжется сотрудник правоохранительных органов.
Через некоторое время студенту позвонил неизвестный. Он заявил, что с использованием персональных данных молодого человека якобы ведется незаконная деятельность, связанная с финансированием террористических организаций. Хабаровчанина убедили, что вскоре он может стать фигурантом уголовного дела и обвиняемым в совершении тяжкого преступления.
Испугавшись уголовного преследования, студент перевел на указанный злоумышленниками «безопасный счет» 75 тысяч рублей личных накоплений. После этого молодой человек понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание по соответствующей части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В данном случае злоумышленники использовали сразу несколько способов психологического воздействия на молодого человека: сначала связались с ним от имени знакомого человека, а затем представились сотрудниками правоохранительных органов и запугали уголовным преследованием, — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.