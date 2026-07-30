Стало известно, как вырастут социальные выплаты для хабаровчан в 2027 году

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда, в связи с чем автоматически увеличатся и привязанные к нему выплаты. Речь идет о пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, декретных выплатах для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов.