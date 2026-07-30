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Стало известно, как вырастут социальные выплаты для хабаровчан в 2027 году

В проекте заложен уровень инфляции в 5,2%

Источник: Хабаровский край сегодня

Больше 40 видов выплат, включая маткапитал и единовременное пособие при рождении ребенка, проиндексируют в РФ с 1 февраля 2027 года с учетом фактического уровня инфляции за 2026 год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА «Новости».

Пока в проекте заложен предполагаемый уровень инфляции в 5,2%.

С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда, в связи с чем автоматически увеличатся и привязанные к нему выплаты. Речь идет о пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, декретных выплатах для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов.

Помимо этого, с 1 января пересчитают единое пособие на детей до 17 лет и выплаты беременным, вставшим на учет на ранних сроках. Их размер традиционно скорректируют под обновленный региональный прожиточный минимум.

Февральская индексация коснется выплат при рождении или усыновлении детей, маткапитала, пособий семьям призывников, а также ежемесячных денежных выплат льготникам, включая инвалидов и ветеранов.

Кроме того, по уровню инфляции будут увеличены минимальные и максимальные планки пособий по безработице и страховые выплаты при несчастных случаях на работе.

Так что в будущем году по всем социальным позициям получателей ждет прибавка.