Ночная погоня за питбайком в Ачинске закончилась ДТП и уголовным делом

Увидев патрульный автомобиль на улице Свердлова, мужчина попытался скрыться. Во время погони он выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. На улице Гагарина водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся.