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Ночная погоня за питбайком в Ачинске закончилась ДТП и уголовным делом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ночью в Ачинске сотрудники ДПС попытались остановить водителя питбайка MMZ без регистрационного номера. Ранее в полицию поступило сообщение, что мотоциклист может находиться в состоянии опьянения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ночью в Ачинске сотрудники ДПС попытались остановить водителя питбайка MMZ без регистрационного номера. Ранее в полицию поступило сообщение, что мотоциклист может находиться в состоянии опьянения.

Увидев патрульный автомобиль на улице Свердлова, мужчина попытался скрыться. Во время погони он выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. На улице Гагарина водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся.

За рулем находился 40-летний мужчина без водительского удостоверения и с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. После аварии мотоциклиста доставили в больницу. Ранее его уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение.

На мужчину составили материалы за выезд на встречную полосу, отказ остановиться по требованию инспекторов, отказ от освидетельствования, управление незарегистрированным транспортом и отсутствие страховки. Общая сумма штрафов может превысить 20 тысяч рублей.

Кроме того, дознаватели возбудили уголовное дело. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку, а водителю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.