Спортсмены из Хабаровского края стали призерами турнира в Китае

В Суйфэньхэ завершились китайско-российские соревнования по стрельбе из лука «Дружба народов». Участниками стали 340 спортсменов из двух стран. Сборную России представляли около 40 человек, в том числе лучники из Хабаровского края. Соревнования проходили в четырех дисциплинах: классический, блочный, бесприцельный и традиционный лук. Комсомольчанин Павел Карепанов, руководитель федерации стрельбы из лука «Стрела», занял второе место в классическом луке, где соревновались 60 участников. Еще одну серебряную медаль завоевала Татьяна Воробьева из хабаровского клуба «Лучник», она стала второй в бесприцельном классическом луке и взяла бронзу в квалификации. Всего в копилке края две серебряные и одна бронзовая награда.