Аргентина будет выдворять из страны за негативные высказывания о ее гражданах

Власти Аргентины будут выдворять из страны или отказывать во въезде в нее иностранцам, враждебно высказывающимся о гражданах страны. Соответствующий указ подписал президент Аргентины Хавьер Милей, сообщает канцелярия главы государства.
Кроме того, уточняют представители Милея, таким же рестрикциям подвергнутся те, кто будет уличен в оскорблении государственных символов Аргентины. Документ уже был опубликован в правительственном вестнике.
Вместе с тем, аргентинские адвокаты накануне подали в суд на президента страны Хавьера Милея из-за его поездки в Бразилию, после которой разгорелся конфликт между странами. В иске утверждается, что Милей использовал президентский самолет и госсредства для участия в оппозиционном мероприятии в Бразилии в поддержку кандидатуры Флавио Болсонару.