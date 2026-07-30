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Аргентина будет выдворять из страны за негативные высказывания о ее гражданах

В Аргентине приняли чрезвычайный закон о защите граждан и госсимволов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Аргентины будут выдворять из страны или отказывать во въезде в нее иностранцам, враждебно высказывающимся о гражданах страны. Соответствующий указ подписал президент Аргентины Хавьер Милей, сообщает канцелярия главы государства.

Кроме того, уточняют представители Милея, таким же рестрикциям подвергнутся те, кто будет уличен в оскорблении государственных символов Аргентины. Документ уже был опубликован в правительственном вестнике.

Вместе с тем, аргентинские адвокаты накануне подали в суд на президента страны Хавьера Милея из-за его поездки в Бразилию, после которой разгорелся конфликт между странами. В иске утверждается, что Милей использовал президентский самолет и госсредства для участия в оппозиционном мероприятии в Бразилии в поддержку кандидатуры Флавио Болсонару.

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