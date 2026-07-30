Количество покупок одежды и обуви сократилось на 10−15% год к году

Номинальный рост fashion-рынка в деньгах в первом квартале составил 5−7%, отмечают в Kloto Consulting. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс объясняет это преимущественно ростом цен. Согласно «Чек Индексу», средний чек при покупке одежды и обуви в первом полугодии составил 3,1 тыс. руб., прибавив 7% год к году. Цены в премиум-сегменте в первом квартале выросли еще заметнее — на 10−20%, следует из данных Kloto Consulting и TrendVision.