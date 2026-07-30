Прибыль Samsung Electronics во втором квартале выросла в 14 раз

Южнокорейский гигант Samsung Electronics отчитался о взрывном росте чистой прибыли во втором квартале 2026 года: показатель подскочил почти на 1300% (в 14 раз) год к году, составив 71,62 трлн вон ($49,6 млрд). Результат определил спрос на чипы для искусственного интеллекта (ИИ), который компенсировал спад в мобильном сегменте, сообщает «Рёнхап».